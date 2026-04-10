Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Lohnende Amadeus IT-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 10.04.2016 wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 38,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,212 Amadeus IT-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie auf 49,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 296,46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,65 Prozent vermehrt.
Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,76 Mrd. Euro gelistet. Am 28.04.2010 wagte die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Amadeus IT-Anteils lag damals bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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