Amadeus IT Aktie

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WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Lohnende Amadeus IT-Anlage? 10.04.2026 10:03:36

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amadeus IT-Aktie gebracht.

Am 10.04.2016 wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 38,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,212 Amadeus IT-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie auf 49,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 296,46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,65 Prozent vermehrt.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,76 Mrd. Euro gelistet. Am 28.04.2010 wagte die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Amadeus IT-Anteils lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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