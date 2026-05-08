IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amadeus IT-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Amadeus IT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Amadeus IT-Anteile letztlich bei 39,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 253,678 Amadeus IT-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 12 897,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 50,84 EUR belief. Damit wäre die Investition 28,97 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich zuletzt auf 21,62 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at