IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Amadeus IT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Amadeus IT-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,57 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 25,272 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 297,95 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 02.07.2026 auf 51,36 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Amadeus IT bezifferte sich zuletzt auf 21,65 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-Papier wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at