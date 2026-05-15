Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Profitable Amadeus IT-Investition?
|
15.05.2026 10:03:59
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amadeus IT von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71,98 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,389 Amadeus IT-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 71,21 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 14.05.2026 auf 51,26 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,79 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 21,51 Mrd. Euro wert. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Anteils belief sich damals auf 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amadeus IT Holding SA
|
15.05.26
|IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amadeus IT von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
08.05.26
|Amadeus IT-Aktie setzt Erholungskurs nach überzeugenden Zahlen fort (dpa-AFX)
|
08.05.26
|IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.05.26
|Ausblick: Amadeus IT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.05.26