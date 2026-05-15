IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amadeus IT von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71,98 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,389 Amadeus IT-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 71,21 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 14.05.2026 auf 51,26 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,79 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 21,51 Mrd. Euro wert. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Anteils belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at