Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Hochrechnung
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14.08.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 64,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 15,625 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 883,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,56 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 11,63 Prozent.
Am Markt war Amadeus IT jüngst 24,05 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Das Amadeus IT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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