IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Amadeus IT-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,40 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 168,350 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers auf 53,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 047,14 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,53 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 22,74 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN war der 28.04.2010. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Amadeus IT-Aktie auf 11,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
