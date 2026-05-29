IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 62,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 161,290 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 53,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 567,74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,32 Prozent.

Amadeus IT wurde am Markt mit 22,55 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN war der 28.04.2010. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Papiers auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at