Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Frühe Anlage
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29.05.2026 10:03:53
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 62,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 161,290 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 53,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 567,74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,32 Prozent.
Amadeus IT wurde am Markt mit 22,55 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN war der 28.04.2010. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Papiers auf 11,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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