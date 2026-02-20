IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Amadeus IT-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers betrug an diesem Tag 70,08 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 1,427 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 68,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 31,59 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Amadeus IT betrug jüngst 20,81 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Die Amadeus IT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at