Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Frühes Investment 02.10.2026 10:04:08

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Amadeus IT-Papier investiert hätte, hätte er nun 147,754 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 52,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 697,99 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 23,02 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 21,76 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Papiere fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der Erstkurs der Amadeus IT-Aktie lag beim Börsengang bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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