IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Amadeus IT-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien verdienen können.

Am 22.12.2013 wurde das Amadeus IT-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Amadeus IT-Papier letztlich bei 30,17 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 33,146 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.12.2023 auf 64,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 152,47 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 115,25 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Amadeus IT eine Marktkapitalisierung von 29,37 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at