IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Amadeus IT-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,78 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,731 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,71 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 29.01.2026 auf 55,88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,29 Prozent eingebüßt.

Amadeus IT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,53 Mrd. Euro. Amadeus IT-Papiere wurden am 28.04.2010 zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Amadeus IT-Papiers bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at