Amadeus IT Aktie

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WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Amadeus IT-Anlage 11.09.2026 10:03:35

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Amadeus IT-Aktien gewesen.

Das Amadeus IT-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,744 Amadeus IT-Aktien. Die gehaltenen Amadeus IT-Anteile wären am 10.09.2026 8 798,72 EUR wert, da der Schlussstand 55,08 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 798,72 EUR, was einer negativen Performance von 12,01 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 22,81 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-Papier wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Amadeus IT-Aktie lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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