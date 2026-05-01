Amadeus IT Aktie

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WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Amadeus IT-Investment im Blick 01.05.2026 10:03:56

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Amadeus IT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amadeus IT-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,70 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 17,637 Amadeus IT-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 864,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,58 Prozent abgenommen.

Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,87 Mrd. Euro. Amadeus IT-Papiere wurden am 28.04.2010 zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Der Erstkurs der Amadeus IT-Aktie belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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