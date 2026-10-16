IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 60,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,540 Amadeus IT-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 53,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 888,19 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,18 Prozent.

Alle Amadeus IT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,09 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag des Amadeus IT-Papiers an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs eines Amadeus IT-Anteils lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at