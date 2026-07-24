IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,46 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,712 Amadeus IT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 854,41 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 23.07.2026 auf 48,24 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,56 Prozent verringert.

Alle Amadeus IT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,65 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Anteile an der Börse STN war der 28.04.2010. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at