Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Lukrative Amadeus IT-Investition?
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24.07.2026 10:03:37
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,46 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,712 Amadeus IT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 854,41 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 23.07.2026 auf 48,24 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,56 Prozent verringert.
Alle Amadeus IT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,65 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Anteile an der Börse STN war der 28.04.2010. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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