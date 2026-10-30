IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Amadeus IT-Papier an diesem Tag 66,50 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,504 Amadeus IT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,02 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 29.10.2026 auf 57,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,98 Prozent verkleinert.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 24,02 Mrd. Euro wert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Papiere zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at