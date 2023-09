IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Amadeus IT-Investment eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Amadeus IT-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Amadeus IT-Anteile letztlich bei 78,26 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 1,278 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2023 78,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,31 Prozent.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 28,23 Mrd. Euro wert. Das Amadeus IT-Papier wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers lag beim Börsengang bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at