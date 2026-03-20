Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Lohnender Amadeus IT-Einstieg? 20.03.2026 10:04:04

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amadeus IT-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,28 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,463 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 49,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 661,01 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 33,90 Prozent gleich.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,16 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Papiere fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers lag beim Börsengang bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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