IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,26 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,777 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 51,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,15 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,85 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 21,77 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Amadeus IT-Papiers bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at