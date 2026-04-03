Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Amadeus IT-Investment im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 5 Jahren bedeutet
Am 03.04.2021 wurden Amadeus IT-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 60,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,653 Amadeus IT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 49,54 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 81,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 18,12 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Amadeus IT eine Börsenbewertung in Höhe von 21,35 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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