Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Banco de Sabadell SA-Investmentbeispiel 15.09.2026 10:03:29

IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banco de Sabadell SA-Aktien verdienen können.

Am 15.09.2023 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,04 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hat, hat nun 96,246 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 3,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 355,44 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 255,44 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 17,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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