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Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Profitable Banco de Sabadell SA-Anlage? 12.05.2026 10:04:15

IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banco de Sabadell SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit Banco de Sabadell SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 66,564 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,28 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,53 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 118,53 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 16,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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