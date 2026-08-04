IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Banco de Sabadell SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,13 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, befänden sich nun 88,733 Banco de Sabadell SA-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 299,65 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Anteils am 03.08.2026 auf 3,38 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 199,65 Prozent.

Der Börsenwert von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 16,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at