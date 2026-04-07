Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Lukrative Banco de Sabadell SA-Investition? 07.04.2026 10:03:42

IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banco de Sabadell SA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Banco de Sabadell SA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,47 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 2 139,953 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Aktie auf 3,07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 563,24 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 556,32 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA bezifferte sich zuletzt auf 15,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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