Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Banco de Sabadell SA-Anlage unter der Lupe 25.08.2026 10:03:37

IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Banco de Sabadell SA-Aktie an diesem Tag 0,61 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, befänden sich nun 162,973 Banco de Sabadell SA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 605,28 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Anteils am 24.08.2026 auf 3,71 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 505,28 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 17,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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