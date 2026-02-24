IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banco de Sabadell SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Banco de Sabadell SA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 390,016 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Anteile wären am 23.02.2026 1 303,82 EUR wert, da der Schlussstand 3,34 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 30,38 Prozent.

Der Börsenwert von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 16,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at