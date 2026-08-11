Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Lohnende Banco de Sabadell SA-Anlage?
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11.08.2026 10:04:10
IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.08.2025 wurde das Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,34 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 299,760 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (3,48 EUR), wäre das Investment nun 1 043,17 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 4,32 Prozent vermehrt.
Banco de Sabadell SA wurde am Markt mit 16,34 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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