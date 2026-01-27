IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banco de Sabadell SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,22 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,106 Banco de Sabadell SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,05 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,05 Prozent angezogen.

Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 15,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at