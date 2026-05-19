Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Rentable Banco de Sabadell SA-Investition?
|
19.05.2026 10:04:09
IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,77 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 361,011 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 3,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 170,04 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,00 Prozent erhöht.
Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,32 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!