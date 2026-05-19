IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banco de Sabadell SA-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,77 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 361,011 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 3,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 170,04 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,00 Prozent erhöht.

Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at