IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Banco de Sabadell SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Anteile betrug an diesem Tag 1,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 682,193 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 950,39 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 08.06.2026 auf 2,86 EUR belief. Mit einer Performance von +95,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Banco de Sabadell SA einen Börsenwert von 14,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at