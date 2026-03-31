Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Langfristige Investition
|
31.03.2026 10:03:49
IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,99 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 101,133 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Aktien wären am 30.03.2026 306,84 EUR wert, da der Schlussstand 3,03 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 206,84 Prozent vermehrt.
Alle Banco de Sabadell SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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