IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Banco de Sabadell SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag 0,40 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 2 516,990 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Papiere wären am 12.01.2026 8 386,61 EUR wert, da der Schlussstand 3,33 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 738,66 Prozent vermehrt.

Alle Banco de Sabadell SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at