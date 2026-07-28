IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Banco de Sabadell SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Banco de Sabadell SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag bei 0,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17 850,768 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60 924,67 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 27.07.2026 auf 3,41 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 509,25 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 16,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at