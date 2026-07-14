Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Langfristige Anlage
|
14.07.2026 10:03:55
IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Aktie betrug an diesem Tag 2,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,898 Banco de Sabadell SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,51 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Papiers am 13.07.2026 auf 3,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,51 Prozent angewachsen.
Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 15,65 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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