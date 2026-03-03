IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Banco de Sabadell SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.03.2023 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Banco de Sabadell SA-Anteile bei 1,29 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7 760,962 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,13 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 276,29 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 142,76 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Banco de Sabadell SA eine Marktkapitalisierung von 15,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at