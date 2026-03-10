IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Banco de Sabadell SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Banco de Sabadell SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 216,076 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Anteile wären am 09.03.2026 653,41 EUR wert, da der Schlussstand 3,02 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 553,41 Prozent erhöht.

Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 15,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at