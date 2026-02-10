Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Langfristige Performance
|
10.02.2026 10:04:07
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Bankinter,-Papier statt. Der Schlusskurs des Bankinter,-Papiers betrug an diesem Tag 6,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,291 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 224,77 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 09.02.2026 auf 14,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 124,77 Prozent angewachsen.
Bankinter, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,95 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Bankinter, SA Reg.Shs
|14,12
|-0,81%
