IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,24 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investierten, hätten nun 30,909 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 436,90 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 22.12.2025 auf 14,14 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 336,90 Prozent angezogen.

Insgesamt war Bankinter, zuletzt 12,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at