Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Profitable Bankinter,-Anlage?
|
23.12.2025 10:03:42
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,24 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investierten, hätten nun 30,909 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 436,90 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 22.12.2025 auf 14,14 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 336,90 Prozent angezogen.
Insgesamt war Bankinter, zuletzt 12,81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!