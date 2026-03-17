IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bankinter, gewesen.

Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Bankinter,-Anteile betrug an diesem Tag 4,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 430,051 Bankinter,-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 797,22 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 16.03.2026 auf 13,09 EUR belief. Mit einer Performance von +217,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 11,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at