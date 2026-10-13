IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bankinter,-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bankinter,-Anteile bei 13,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 749,064 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 438,20 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 12.10.2026 auf 15,27 EUR belief. Mit einer Performance von +14,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Bankinter, eine Börsenbewertung in Höhe von 13,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at