Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Profitable Bankinter,-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,22 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 160,668 Bankinter,-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 357,01 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 16.11.2026 auf 14,67 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +135,70 Prozent.
Bankinter, wurde am Markt mit 13,16 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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