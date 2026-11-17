Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bankinter,-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,22 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 160,668 Bankinter,-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 357,01 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 16.11.2026 auf 14,67 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +135,70 Prozent.

Bankinter, wurde am Markt mit 13,16 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at