Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Profitable Bankinter,-Investition?
|
20.01.2026 10:04:06
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.01.2021 wurden Bankinter,-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Bankinter,-Papier an diesem Tag bei 3,46 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,943 Bankinter,-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 415,91 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 19.01.2026 auf 14,37 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 315,91 Prozent gesteigert.
Am Markt war Bankinter, jüngst 12,80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
