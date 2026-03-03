Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Rentable Bankinter,-Investition?
|
03.03.2026 10:04:01
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen
Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 9,51 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,515 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 146,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,16 Prozent erhöht.
Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 12,49 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Bankinter, SA Reg.Shs
|13,26
|-4,74%
