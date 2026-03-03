IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Bankinter, eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 9,51 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,515 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 146,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,16 Prozent erhöht.

Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 12,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at