Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Bankinter,-Investment
|
10.11.2026 10:03:31
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Bankinter,-Aktie an diesem Tag 13,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,353 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,68 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 09.11.2026 auf 14,78 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 8,68 Prozent vermehrt.
Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 12,95 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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