IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bankinter,-Aktien gewesen.

Am 08.09.2016 wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bankinter,-Anteile bei 4,83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 20,709 Bankinter,-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,84 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 348,75 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 348,75 EUR, was einer positiven Performance von 248,75 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, bezifferte sich zuletzt auf 15,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at