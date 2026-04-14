Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Bankinter,-Anlage im Blick
|
14.04.2026 10:03:52
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Bankinter,-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Bankinter,-Papier bei 4,21 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 23,725 Bankinter,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 346,39 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 13.04.2026 auf 14,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 246,39 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 13,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!