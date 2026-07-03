CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Rentable CAIXABANK-Investition?
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03.07.2026 10:04:07
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CAIXABANK-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 3,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 261,712 CAIXABANK-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 12,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 302,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 230,28 Prozent erhöht.
Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 86,59 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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