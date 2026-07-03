IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CAIXABANK-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 3,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 261,712 CAIXABANK-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 12,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 302,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 230,28 Prozent erhöht.

Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 86,59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at