CAIXABANK Aktie
WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019
|Lohnender CAIXABANK-Einstieg?
|
17.04.2026 10:03:58
IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die CAIXABANK-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die CAIXABANK-Aktie bei 2,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 909,304 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41 653,64 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 16.04.2026 auf 10,66 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 316,54 Prozent.
CAIXABANK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,11 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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