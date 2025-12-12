IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CAIXABANK-Investment gewesen.

Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die CAIXABANK-Aktie an diesem Tag 5,17 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,342 CAIXABANK-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 196,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,17 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,71 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für CAIXABANK eine Börsenbewertung in Höhe von 69,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at