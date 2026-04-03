IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen CAIXABANK-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CAIXABANK-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,97 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 14,351 CAIXABANK-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (10,38 EUR), wäre die Investition nun 148,97 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,97 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von CAIXABANK belief sich zuletzt auf 72,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at